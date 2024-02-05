ترتيب بنات الرسول.. من آخر من توفيت منهن؟

السيدة الأولى والحب الأول في حياة رسول الله كانت السيدة خديجة بنت خويلد، التي ذكرتها السُنة النبوية وتحدثت عنها الدكتورة عائشة عبد الرحمن في كتابها «نساء النبي»، هي أم ابناء الرسول كلهم، ماعدا إبراهيم، وأمه السيدة مارية القبطيّة؛ وبحسب الدكتورة عائشة عبد الرحمن وما ورد من أحاديث نبوية صحيحة نستعرض أبناء الرسول بالترتيب.

ترتيب أبناء الرسول

البداية من البنات وهن المؤنسات الغاليات بحسب وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أكبرهن السيدة زينب رضي الله عنها: وهي أكبر بنات النبي صلى الله عليه و سلم.

- تزوجت قبل بعثة النبي من أبي العاص بن الربيع، وبعد البعثة أسلمت مع والدها.

- طلب أهل قريش من زوجها أن يطلقها لكنه رفض وظلت معه يحسن صحبتها.

- قبل فتح مكة كان أبي العاص في الشام للتجارة وأثناء عودته تم أخذ قافلته من قبل المسلمين لكنه هرب منهم، ودخل عند زينب فأجابته و بعد صلاة الفجر التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم قامت السيدة زينب وصرخت قائلة إني قد أجرت أبا العاص ابن الربيع، فأمرها النبي أن تحسن إليه لكنه لا يحل لها.

- بقي زوجها مشركا حتّى السنة السادسة للهجرة، وبعدها وجاء النبي مسلمًا، وتزوّج زينب مرّةً أخرى، لكنّ زينب- رضي الله عنها- توفّيت في السنة الثامنة للهجرة، وأولادها عليٌّ وأمامة.

السيدة رقية رضي الله عنها

- تزوجت هي الأخرى من أحد أبناء أبي لهب لهم لكنه أمر ابنائه بأن يطلقوا بنات النبي

- تزوجت رقية من عثمان بن عفان رضي الله عنه وهاجرت معه إلى الحبشة، وهاجرت الهجرة الثانية للمدينة.

- ولدت من عثمان ابنهم عبد الله ومات وهو في السادسة من عمره.

- أصابتها الحمى ولازمت الفراش والنبي يتجهز لغزوة بدر، وماتت في مرضها.

- وكان عثمان بن عفان يسهر بجانبها، يقوم بخدمتها، وحزن بعد وفاتها حزنًا شديدًا.

أم كلثوم رضي الله عنها

- ولدت بعد أختها رقية وكانا كأنهم توأم.

- وحملت أم كلثوم مسؤولية بيت النبوة بعد وفاة أمها.

- بعد أن هاجر المسلمون إلى المدينة بقيت هي وأختها فاطمة حرصا على سلامتهم.

- بعد وفاة رقية وحزن عثمان بن عفان عليها عرض النبي عليه أن يزوجه من أم كلثوم.

-عاشت معه ست سنوات حتى أدركت فتح مكة سنة 7 هجرية ثم ماتت.

فاطمة رضي الله عنها

- ولدت بمكة قبل البعثة بخمس سنوات هي أصغر بنات النبي وأكثرهم في الشكل به.

- كانت تكنى بأم أبيها.

- جمعت بين الخير والشرف، تزوجت من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين.

- أنجبت سيدا شباب أهل الجنة الحسن و الحسين.

- كان علي يحبها بشدة وصبرت معه على فقرة ولاقت الجوع والتعب.

- كانت أقرب بنات النبي لقلبه فكان يكرمها ويؤذيه ما يؤذيها، وماتت بعد وفاة النبي بستة أشهر، وتعتبر هي أطول بنات النبي عمرًا.