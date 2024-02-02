أمين الفتوى يوضح أفضل صيغة للصلاة على النبي (فيديو)

للصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فضل كبير وثواب عظيم، فهي من أفضل الأعمال المستحبة في يوم الجمعة أو أي يوم آخر، كما أن الصلاة على النبي تنفك بها العقد، وتغفر الذنوب في الآخرة، وتجلب الخيرات وتقضي الحاجات، لذلك يبحث الناس عن أفضل صيغة للصلاة على النبي، وهذا ما نرصده في السطور التالية.

أفضل صيغة للصلاة على النبي

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في أفضل صيغة للصلاة على النبي، إن الصلاة على النبي من أفضل الطاعات التي تقرب بين العبد وربه، وهناك صيغ عديدة للصلاة على النبي ممكن أن يرددها المسلم في الصلاة على النبي، ومنها الصيغة الإبراهيمية ، التي نقولها في التشهد -التحيات- أثناء الصلوات.

وأضاف أمين الفتوى، في فيديو له عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، خلال الحديث عن أفضل صيغة للصلاة على النبي، أنّ بعض العلماء قالوا إن الصلاة الإبراهيمية هي أفضل صيغة للصلاة على النبي وهي: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

صيغ مختلفة للصلاة على النبي

ونوه شلبي في حديثه عن أفضل صيغة للصلاة على النبي أن هناك عددا من الصيغ الأخرى التي يمكن الاستعانة بها منها الصيغة الأنسية في الصلاة على النبى -صلى الله عليه وسلم-، وهي: «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم»، وهناك صيغة: « اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد»، وهناك صيغة أخرى، وهي: و«عليه الصلاة والسلام»، لافتا إلى أن كل هذه الصيغ صحيحة ومستحبة وعلى الإنسان أن يصلى على سيدنا محمد بالصيغة التي يجد فيها قلبه.