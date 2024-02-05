اليوم.. إجراء القرعة العلنية لتسكين الباعة الجائلين بالسوق المطور في كفر الشيخ

تجري محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، القرعة العلنية لتسكين الباعة الجائلين بالسوق المطور بأرض قصر الثقافة القديم والسابق حصرهم بمعرفة وحدة شرطة المرافق، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر دار مناسبات سخا.

سوق كفر الشيخ الحضري

وأنشأت المحافظة سوق كفر الشيخ الحضري المطور على مساحة حوالى 3000م2، للخضروات والفاكهة والسلع والمواد الغذائية، والخردوات، والمنتجات المتنوعة، بشارع صلاح سالم، بمدينة كفر الشيخ، لتوفير احتياجات المواطنين، وحفاظاً على المظهر الحضاري لشوارع كفر الشيخ، ومواجهة العشوائيات ومخالفات الإشغالات.

ومن المقرر أنّ يتم افتتاح سوق كفر الشيخ الحضري، للعمل فور الانتهاء من توصيل المرافق له خلال أيام، وتسكين الباعة الجائلين به، لتلبية احتياجات المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

مجابهة ظاهرة العشوائيات

ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2024، على تأجير مساحة 3000م2 بمدينة كفر الشيخ، أرض قصر الثقافة القديم التابعة لهيئة الأوقاف المصرية منطقة كفر الشيخ لإقامة سوق مطور للباعة الجائلين، في إطار سياسة الدولة لمجابهة ظاهرة العشوائيات بكل صورها، وتأكيداً على دور الدولة في مراعاة البُعد الاجتماعي.