لو بلغت سن التقاعد.. كيف تحسب مكافأة نهاية الخدمة للمعاشات؟

يتقاعد الكثير من الموظفين سنويا على المعاش، سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص عند سن 60 عاما، وتوجد طريقة مبسطة حددتها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 حول حساب مكافأة نهاية الخدمة للمعاشات، إذ يتقاعد على المعاشات خلال هذا العام الموظفون مواليد عام 1964 والبالغ عمرهم حاليا 60 عاما.

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للمعاشات

وحول كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للمعاشات، فإن قانون التأمينات الاجتماعية، حددها بأن تحسب بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات العمل، موضحا أن أجر حساب المكافأة يقدر بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه بالقانون.

وحدّد القانون، مدة سنة كاملة في العمل كخدمة مستمرة لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة للمعاشات، موضحا اختلاف مدة حساب المكافأة، وأنه يتم بناءً على الراتب الأساسي فقط دون إضافة أي بدلات أخرى.

كما حدد قانون التأمينات أجر أو دخل التسوية عند مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة السابقة على تاريخ العمل بالقانون عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير، ويزاد أجر أو دخل التسوية بنسبة متوسط نسب التضخم عن كل سنة.

كما نص قانون التأمينات عند حساب مكافأة نهاية الخدمة، أن يتم مراعاة المدد المحوية في نظام المكافأة وفقا للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ما يأتي ليتم حساب المكافأة عن هذه المدة في حالات بلوغ سن استحقاق المعاش والوفاة.