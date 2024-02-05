حالة الطقس اليوم بالمحافظات.. أمطار ورياح والحرارة تصل 5 درجات بشمال الصعيد

تشهد حالة الطقس اليوم في المحافظات فرص سقوط الأمطار على أن يكون طقس مائل إلى الدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل إلى البرودة ليلا على السواحل الشمالية شديد البرودة في الصباح الباكر على كافة أنحاء الجمهورية، جاء ذلك طبقاً للبيان الصادر عن غرف العمليات المركزية في المحافظات، كما تشير التوقعات إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وحول حالة الطقس اليوم في المحافظات يشهد سقوط الأمطار في محافظات «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح، دمياط، بورسعيد، الدقهلية» وتكون خفيفة إلى متوسطة، على أن يتكون الصقيع على المزروعات في محافظات شمال الصعيد والوادي الجديد.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وعن حالة الأمواج فى البحر الأحمر تكون معتدلة يصل ارتفاعها إلى مترين وربع، وفي البحر المتوسط تكون معتدلة أيضا يبلغ ارتفاعها مترين، وفيما يتعلق بنشاط الرياح سجلت أقصى سرعة في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومحافظات السواحل الشمالية الغربية إذ بلغت 34 كيلو متر في الساعة.

وسجلت سرعة الرياح 30 كيلو متر في الساعة في محافظات شمال وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية، ويشهد طقس المحافظات اليوم الاثنين ارتفاعا في درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

وعن درجات الحرارة اليوم الاثنين 5/2/2024 في المحافظات جاء على النحو الآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية الغربية العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية الشرقية العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات

جنوب سيناء والبحر الأحمر العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة

شمال الصعيد 19 درجة والصغرى 5 درجات

جنوب الصعيد العظمى 21 درجة والصغرى 9 درجات