حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات.. أمطار وثلوج ودرجات حرارة أقل من صفر

تشهد حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات، استمرار الاضطرابات الجوية التي تشهدها البلاد بسبب المنخفض القطبي الذي يضرب أغلب الأنحاء، إذ يستمر سقوط الأمطار على العديد من المحافظات، فيما تستمر درجات الحرارة في الانخفاض لتسجل الصغرى تحت الصفر في عدة مدن مما يؤدي إلى تكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، والمزروعات في بعض الأقاليم.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات، وأماكن سقوط الأمطار اليوم، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى، فضلًا عن موعد تحسن الأحوال الجوية، وتوقعات الطقس في الأيام المقبلة.

حالة الطقس اليوم بالمحافظات

وتشهد حالة الطقس اليوم السبت 3 فبراير 2024، أجواء باردة خلال النهار على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وأقاليم شمال الصعيد، بينما تكون الأجواء مائلة للدفء على جنوب سيناء، ومحافظات جنوب الصعيد، يصبح شديد البرودة خلال الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، والوادي الجديد، وأقاليم شمال الصعيد.

كما تستمر فرص تكون الثلوج على قمم جبال مدينة سانت كاترين، إذ تسجل درجة الحرارة الصغرى أقل من صفر مئوية حيث تبلغ 02-، فيما تسجل درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في مناطق القاهرة الكبرى ما بين 6 لـ7 درجات مئوية.

توقعات الشبورة على الطرق السريعة

وكشفت الأرصاد الجوية، توقعات الشبورة على الطرق السريعة اليوم، فإنّه من المتوقع زيادة كثافتها على أغلب الطرق خلال الصباح الباكر في الفترة من 4 وحتى 9 صباحًا.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وبحسب الأرصاد الجوية، فإنّ أماكن سقوط الأمطار اليوم تتضمن محافظات شمال الوجه البحري، وبعض السواحل الشمالية الغربية، إذ تكون متفاوتة الشدة تتراوح غزارتها بين خفيفة إلى متوسطة، تمتد من خفيفة إلى مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، والسواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم في مصر كالآتي:

درجات الحرارة في القاهرة: الصغرى 9 والعظمى 17

درجات الحرارة في الجيزة: الصغرى 8 والعظمى 17

درجات الحرارة في القليوبية: الصغرى 8 والعظمى 17

درجات الحرارة في البحيرة: الصغرى 8 والعظمى 17

درجات الحرارة في كفر الشيخ: الصغرى 8 والعظمى 16

درجات الحرارة في الدقهلية: الصغرى 8 والعظمى 16

درجات الحرارة في الغربية: الصغرى 8 والعظمى 16

درجات الحرارة في المنوفية: الصغرى 8 والعظمى 17

درجات الحرارة في الشرقية: الصغرى 9 والعظمى 16

درجات الحرارة في دمياط: الصغرى 8 والعظمى 18

درجات الحرارة في بورسعيد: الصغرى 9 والعظمى 18

درجات الحرارة في الإسماعيلية: الصغرى 7 والعظمى 18

درجات الحرارة في السويس: الصغرى 7 والعظمى 18

درجات الحرارة في العريش: الصغرى: 6 والعظمى 18

درجات الحرارة في شرم الشيخ: الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في سانت كاترين: الصغرى -2 والعظمى 11

درجات الحرارة في الإسكندرية: الصغرى 9 والعظمى 17

درجات الحرارة في مطروح: الصغرى 9 والعظمى 17.

درجات الحرارة في السلوم: الصغرى 9 والعظمى 16

درجات الحرارة في الغردقة: الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة في الفيوم: الصغرى 6 والعظمى 17

درجات الحرارة في بني سويف: الصغرى 5 والعظمى 17

درجات الحرارة في المنيا: الصغرى 4 والعظمى 17

درجات الحرارة في أسيوط: الصغرى 5 والعظمى 17

درجات الحرارة في سوهاج: الصغرى 5 والعظمى 18

درجات الحرارة في قنا: الصغرى 7 والعظمى 19

درجات الحرارة في الأقصر: الصغرى 7 والعظمى 20

درجات الحرارة في أسوان: الصغرى 8 والعظمى 20

درجات الحرارة في الوادي الجديد: الصغرى 5 والعظمى 18.

الطقس في الأيام المقبلة

وتحمل توقعات الطقس في الأيام المقبلة، بدء تحسن الأحوال الجوية، إذ من المقرر أن تكون كالآتي:

الأحد 4 فبراير 2024.. أمطار متوسطة على السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على فترات متقطعة إلى جنوب الوجه البحري.

وتتحسن الأحوال الجوية، بعد انتهاء نوة الكرم 2024 اعتبارًا من الإثنين 5 فبراير، إذ تشهد البلاد ارتفاع درجات الحرارة بصورة طفيفة وتدريجية بمختلف الأنحاء، بالتزامن مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على جنوب البلاد، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء.

ويشهد طقس الثلاثاء والأربعاء والخميس، شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق بمختلف المحافظات.