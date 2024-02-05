ريهام عبدالغفور تتذكر والدها الراحل بصورة بصحبته وتعلق: «وحشتني»

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور عبر ستوري حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورة لها بصحبة والدها الراحل أشرف عبدالغفور.

وعلقت ريهام عبدالغفور على الصورة قائلة: وحشتني.

ريهام عبدالغفور تحيي الذكرى الأربعين لوالدها

وأحيت الفنانة ريهام عبد الغفور عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الذكرى الأربعين لوفاة والدها قائلة: «أربعين يوم يا حبيبي.. لسه مش قادرة أصدق إنه حقيقة! لسه مستنياك ترجع عشان أحكيلك، لسه بصحي كل يوم أفتكر إنه كان كابوس وأفرح إني كنت نايمه لحد ما أدرك أنه كابوس بس مابيتصحيش منه، من أربعين يوم خسرت أقرب إنسان ليا».

مسلسل الأصلي

وحققت الفنانة ريهام عبد الغفور نجاحا كبيرا بمسلسل «الأصلي»، والذي عرض مؤخرا شارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم منال سلامة وأحمد الشامي ويوسف عثمان وشاهيستا سعد وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.