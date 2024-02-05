لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة.. خبير يحذر من الشتاء الأعنف منذ سنوات

يبدو أن حالة التأهب خلال فصل الشتاء الحالي، والذي وصفه العلماء حول العالم بأنه سيكون الأعنف منذ سنوات، بسبب ظاهرة النينو التي ضربت العالم، ستظل مستمرة، رغم إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، بعد موجة الصقيع خلال الفترة الماضية.

بعد أن كشفت هيئة الأرصاد عن ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل، فجر الخبير البيئي الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، مفاجأة جديدة.

ماذا يحدث في طقس الأيام المقبلة.. خبير بيئي يفجر مفاجأة؟

وأكد «علام» لـ«الوطن» أن ما يسمى بـ«سيناريو متقطع» لايزال مستمرا، مشددا على أن ارتفاع درجات الحرارة لا يعني انتهاء موجة الصقيع خلال فصل الشتاء الحالي، موضحا: «الظواهر الجامحة جعلت الأمر أكثر تعقيدا بشأن توقعات الطقس، ولكن المؤكد أن الطقس يمكن أن يستقر لأيام، ثم يعود ليكون الأعنف منذ سنوات في الأيام التالية مباشرة».

هل تنخفض درجات الحرارة مجددا بعد ارتفاعها الأسبوع المقبل؟

وشهدت الأيام الماضية انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة وصلت إلى حد تساقط الثلوج على بعض المناطق أبرزها سانت كاترين.

ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع المقبل عودة الطقس المائل للدفء بحسب هيئة الأرصاد، إلا أن تحذيرات الخبير البيئي تنذر باحتمالية انخفاض درجات الحرارة بشكل قوي خلال ما تبقى من فصل الشتاء.