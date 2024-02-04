«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس.. وأجواء شديدة البرودة على معظم الأنحاء

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار حالة الطقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، رغم توقعات بتغيرات طفيفة في طقس الأيام المقبلة، بسبب تعرض البلاد لتاثير كتل هوائية صحراوية بدء من الغد.

حالة الطقس اليوم

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ حالة الطقس شديد البرودة تستمر على معظم مدن ومحافظات الجمهورية، بسبب انخفاض درجات الحرارة الصغرى خاصة على محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء والوادي الجديد وجبال البحر الأحمر، حيث تعمل انخفاض درجات الحرارة حد تكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء وشمال الصعيد مع تكون الثلوج على جبال سانت كاترين.

درجات الحرارة الصغرى اليوم

أكتوبر 8

بنهــــا 9

دمنهور 9

وادي النطرون 8

كفر الشيخ 9

المنصورة 9

شبين الكوم 9

طنطا 9

الإسماعيلية 8

السويس 8

العريش 7

رفح 8

رأس سدر 8

نخل 2

كاترين 1-

الطور 9

طابا 8

العلمين الجديدة 9

السلوم 9

سيوة 5

الفيوم 6

بني سويف 5

المنيا 4

أسيوط 5

سوهاج 5

قنا 7

الأقصر 6

أسوان 8

الوادي الجديد 5

أبوسمبل 8