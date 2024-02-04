«الأرصاد»: أمطار تصل القاهرة رغم استقرار حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار تصل القاهرة مساء رغم استقرار حالة الطقس اليوم، إذ تشهد السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

أمطار تصل القاهرة.. حالة الطقس

وأضافت الأرصاد الجوية، في تقرير صادر عنها، أنه مع بداية ساعات المساء ستكون هناك أمطار تصل القاهرة، على الرغم من استقرار حالة الطقس اليوم وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس، فإنّه خلال الساعات المقبلة ستشهد محافظات جنوب الوجه البحري وشمال الدلتا حتى القاهرة الكبرى تكاثر السحب، التي يُصاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

حالة الطقس غدا

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّه بداية من طقس الغد، سنشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة ما بين 2 لـ4 درجات على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، بسبب تأثر البلاد بكتلٍ هوائية صحراوية حارة، خلال ساعات النهار، تعمل على ارتفاع قيم الحرارة، وتأتي تزامنا مع مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يزيد من فترات سطوع أشعة الشمس، إذ يسود طقس مائل للدفء نهار وشديد البرودة ليلًا على جميع الأنحاء، وهو طقس مستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل.