طريقة وشروط استخراج كارت تكافل وكرامة.. اعرف التفاصيل

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، طريقة وشروط استخراج كارت تكافل وكرامة الذي يمنح الأسرة 1200 جنيه شهرياً، موضحة أنه يقدم العديد من المميزات لمستحقيه مثل مجانية التعليم، وخلال 2023 بلغت نسبة الزيادة التي أقرتها الدولة للمعاش 40%، ضمن جهود توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، حيث كانت الزيادة الأولى بنسبة 25%، والثانية بنسبة 15%.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة شهادة الميلاد.

- صور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر.

- شهادة قومسيون طبي رسمي.

من المستحقين لمعاش تكافل وكرامة؟

- أن يكون الأفراد من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أو مرض

- أن يكون من الأيتام.

- أن لا يكون الأب أو الأم من العاملين بالقطاع الحكومي أو الخاص بأجر تأميني.

- أن يكون الأطفال في المرحلة العمرية من يوم حتى 18عامًا.

- عدم وجود أي من موانع الصرف المتمثلة في ملكية أرض زراعية أو ملكية محل تجاري

- ألا يدرس أحد الأبناء في مدارس خاصة.

- لا يمتلك تحويلات نقدية من الخارج.

- عدم امتلاك سيارة.

- ألا يكون الزوج أو الزوجة، يتقاضى معاش تأمينى أو أي مساعدة ضمانية.

- يشترط أن يقدم كافة المستندات.

- يتم التقديم مجانا للحصول على الدعم من أقرب وحدة اجتماعية.

خطوات تنشيط فيزا تكافل وكرامة

1- الاتصال بالخط الساخن 19680، واتباع الخطوات لتفعيل فيزا تكافل وكرامة.

2- يمكن التوجه إلى وحدة الشئون الاجتماعية.

3- يقوم الموظف بتفعيل الباركود المتواجد على فيزا تكافل وكرامة

4- يستفيد صاحب البطاقة من الرصيد المتواجد في فيزا تكافل وكرامة بعد تفعيلها.

فئات مشروع قانون تكافل وكرامة

- الأسرة مهجورة العائل.

- الشخص ذوو الإعاقة.

- الأسرة المكونة من زوج وزوجة وأبناء.

- الأسرة المُعالة.

- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

- المريض بمرض مُزمن.

- المسن أو السمنة ممن يقيمون بمفردهم أو مع أسرهم أو في مؤسسات الرعاية.

- المرأة غير المعيلة.

- اليتيم.

- أبناء الرعاية اللاحقة.

- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.

وحال تقدم أعداد كبيرة من المواطنين للحصول على الدعم النقدي وتوافرت فيهم الشروط تكون الأولوية للآتي:

- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.

- الأرامل والمطلقات والمنفصلات والمعيلات.

- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.

- النساء بلا عائل.

- المريض بمرض مزمن شديد.

- المسن.

- الأيتام.

- الأسرة الفقيرة.

- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.