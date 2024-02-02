مصادر تكشف موعد أول زيادة لمعاش تكافل وكرامة في 2024

يصرف 22 مليون مواطن معاش تكافل وكرامة يوم 15 من شهر فبراير الجاري، وفق ما هو معمول به في الشهور الماضية دون أي زيادات ما إن لم يُصدر أي قرار رسمي، ولكن كشف مصادر حكومية لـ «الوطن»، أنه من المتوقع وجود زيادة في المعاش، وفق حزمة الحماية الاجتماعية التي تعمل الدولة على التوسع فيها.

الزيادة الأولى في شهر مارس

الزيادة المتوقعة في معاش تكافل وكرامة، بحسب المصادر، من المحتمل أن تكون خلال شهر مارس أو أبريل المقبلين، خاصة بعد استحقاق أصحاب المعاش لزيادة بلغت 40% العام الماضي، حيث كانت الزيادة الأولى في شهر مارس 2023 بنسبة 25%، والزيادة الثانية في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 15% بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تستفيد 5.2 ملايين أسرة من معاش تكافل وكرامة، بمتوسط معاش شهري من 620 إلى 740 جنيها لكل أسرة، حسب ما جاء عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، وفقا لآخر الإحصاءات فإن الموازنة المخصصة للدعم النقدي ارتفعت من 3.7 مليار وجنيه إلى 19.5 مليار جنيه عام 2021-2022، وارتفعت الموازنة إلى 36 مليار جنيه في 2023-2024.

توجيهات رئاسية بتحسين المعاشات

يُذكر أن وزارة المالية، أكدت وجود توجيهات رئاسية بتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، وتحسين أحوال المواطنين في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025 لتخفيف الأعباء عن المواطنين.