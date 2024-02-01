بشرى لـ22 مليون مواطن.. مصادر حكومية تكشف عن زيادة معاش تكافل وكرامة قريبا

كشفت مصادر حكومية، عن بشرى لمستحقي معاش تكافل وكرامة خلال عام 2024، تتعلق بزيادة المعاش بعد استحقاقهم لزيادة بلغت 40% العام الماضي، وذلك ضمن جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة بعد إعلان وزارة المالية، عن توجيهات رئاسية بتحسين أحوال المواطنين، وتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025 لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

زيادة معاش تكافل وكرامة في 2024

وكشفت المصادر لـ«الوطن»، عن قرب إعلان زيادة جديدة في معاش تكافل وكرامة خلال 2024، وذلك بعد زيادة المعاش مرتين العام الماضي بنسبة 40%، جاءت كالتالي:

- الزيادة الأولى حصل عليها مستحقو تكافل وكرامة في شهر مارس 2023 بنسبة 25%، في إطار اهتمام الدولة بالفئات الأولى بالرعاية.

- الزيادة الثانية حصلوا عليها في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 15% بتوجيهات من الرئيس السيسي، لتخفيف العبء عن المواطنين.

عدد أسر تكافل وكرامة

ويبلغ عدد الأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة 5.2 ملايين أسرة بإجمالي 22 مليون مواطن، بمتوسط معاش شهري من 620 إلى 740 جنيها لكل أسرة.

ووفقا لآخر إحصاءات وزارة التضامن الاجتماعي، فإن الموازنة المخصصة للدعم النقدي ارتفعت من 3,7 مليار جنيه عام 2014، إلى 19,5 مليار جنيه عام 2021-2022، وارتفعت الموازنة إلى 36 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2023-2024.