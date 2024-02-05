سعر الدولار الآن في مصر.. تحديث لحظي لتعاملات اليوم الاثنين

سجل سعر الدولار الآن في مصر، خلال تعاملات اليوم الاثنين 5 فبراير 2024، استقرارا في مختلف البنوك، مقابل الجنيه المصري، إذ سجل سعر الدولار الآن نحو 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع، في بنك مصر.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر الدولار الآن في مصر أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، وسجّل 30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجّل سعر الدولار في مصر اليوم 30.83 جنيه للشراء، وسجل 30.96 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجّل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

سجّل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجّل 30.95 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجّل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، وسجّل 30.95 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبو ظبي الإسلامي.