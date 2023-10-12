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تقرير أمريكي يحسم مصير الدولار اليوم.. وتوقعات برفع أسعار الفائدة

كتب:

منة العشماوي
02:44 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
مؤشر الدولار

مؤشر الدولار

استقر مؤشر الدولار حول 105.7 نقطة اليوم الخميس، في تعاملات ضعيفة، حيث يترقب المستثمرون بحذر بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق.

وظل المؤشر منخفضًا خلال الأسبوع، حتى بعد أن أظهرت البيانات الصادرة أنّ أسعار المنتجين الأمريكيين ارتفعت أكثر من المتوقع في سبتمبر، مع تسارع أسعار الفائدة الرئيسية والأساسية.

مؤشر الدولار عالميا

وعلاوة على ذلك، أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، أنّ البنك المركزي مستعد للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة لبعض الوقت لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف. 

ومع ذلك، أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى الشكوك المحيطة بالاقتصاد وأسعار النفط والأسواق المالية، باعتبارها تدعم «حجة المضي قدمًا بحذر في تحديد مدى تثبيت السياسة الإضافية الذي قد يكون مناسبًا». 

توقعات مؤشر الدولار

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985، ويُتوقع تداول الدولار الأمريكي عند 107.42 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics، على أن يتم تداوله عند 111.46 نقطة خلال 12 شهرًا.

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