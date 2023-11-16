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أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 16-11-2023

كتب:

محمد سيف
08:23 ص | الخميس 16 نوفمبر 2023
سعر الدولار

سعر الدولار

سجل سعر الدولار اليوم الخميس 16-11-2023 حالة من الثبات في البنوك، حيث بلغ سعر الدولار الأعلى شراء 30.90 جنيه، أما سعر الأقل بيعا فهو 30.95 جنيه، وفق ما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية وشاشات البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

وسجل سعر الدولار اليوم في ختام تعاملات اليوم داخل البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

وبلغ سعر الدولار اليوم داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه شراءً و30.85 جنيه بيعا. 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

أما سعر الدولار اليوم الأربعاء داخل مصرف أبوظبي الإسلامي فبلغ 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبالنسبة لسعر الدولار في ختام التعاملات المسائية داخل بنك الإسكندرية بلغ 30.85 جنيه شراء أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة 

وبالنسبة لسعر الدولار في ختام التعاملات المسائية داخل بنك القاهرة، وصل إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه شراء أما سعر البيع 30.84 جنيه. 

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