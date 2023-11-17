أسعار الدولار اليوم الجمعة 17-11-2023 في البنوك.. يبدأ من 30.85 جنيه

كشف البنك المركزي عن سعر الدولار اليوم الجمعة 17-11-2023، في البنوك الحكومية والمحلية، وفق آخر تحديث قبل العطلة الأسبوعية، إذ يشهد ثباتًا، وتراوح ما بين 30.85 جنيه إلى 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار اليوم اليوم الجمعة 17-11-2023 داخل البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار اليوم، داخل البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

أما سعر الدولار اليوم الجمعة 17-11-2023 داخل مصرف أبوظبي الإسلامي فبلغ 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية بلغ 30.85 جنيه للشراء، وسعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم الجمعة 17-11-2023 في بنك القاهرة، وصل إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، وللبيع 30.84 جنيه.