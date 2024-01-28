أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 28-1-2024

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 28-1-2024 في بداية التعاملات الأسبوعية استقراراً ملحوظاً، وفق آخر تحديثات أسعار العملات في البنوك المصرية، ويتساءل الكثير من الناس عن حركة سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث كشفته مواقع البنوك الرسمية بشأن أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وجاء سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

وقدر سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وجاء سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل الدولار فى البنك العربي الأفريقي الدُّوَليّ نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

جاء الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.