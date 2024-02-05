ريفربليت يفوز على فيليز سارسفيد بخماسية نظيفة بكأس رابطة الدوري الأرجنتيني

اكتسح ريفربليت، فجر اليوم، فيليز سارسفيلد، على ملعب ماس مونومنتال، في إطار مباريات الأسبوع الثالث في المجموعة الأولى في بطولة كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين.

وجاءت أهداف ريفر بليت عن طريق فاكوندو كوليديو، بعد مرور 6 دقائق فقط من انطلاق صافرة الشوط الاول، على إثر «أسيست» من إيسكوييل باركو. وأضاف ميجيل بورخا الهدف الثاني لفريقه من رأسية على إثر تمريرة عرضية من ناتشو فرنانديز في الدقية 20.

وعاد ميجيل بورخا لاعب ريفر بليت، وأحرز هدف ثالث برأسية على إثر أسسيت من إيسكوييل باركو في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، فيما سجل فاكوندو كوليديو، الهدف الرابع لـ الريفر، في الدقيقة 45 من تمريرة حاسمة من جانب زميله إيسكوييل باركو.

وفي الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني، سجل ميجيل بورخا لاعب ريفر بليت، برأسية جديدة، الهدف الشخصي الثالث له والخامس لفريقه.

ودخل ريفربليت، اللقاء برصيد 4 نقاط في المركز السابع، من تحقيق فوزا واحدا وتعادلا وحيد، فيما يحتل سارسفيلد المركز العاشر برصيد نقطة واحدة فقط من تعادل وحيد.

وفي الجولة الثانية من كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين، فاز ريفربليت على باراكاس سينترال بهدفين دون رد بتوقيع ميجيل بورخا، وأوجوستين روبرتو في مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب كلاوديو تشيكي تابيا. وفي المقابل، خسر فيليز سارسفيلد، أمام إنديبندينتي بنتيجة 1-0، أحرزه اللاعب خواكين مارسيلو لاسو في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين على ملعب خوسيه آمالفيتاني.