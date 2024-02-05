أسهل طريقة للوصول إلى معرض الكتاب 2024.. غدا آخر أيامه

وفرت هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، أتوبيسات مجهزة بأفضل التجهيزات لتوصيل الركاب إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال55 والذي شهد إقبالا كبيراً منذ اليوم الأول، وتخطى 4 ملايين زائر في 11 يومًا من انطلاقه، إذ وصل عدد زائريه أمس الأحد نحو 288 ألفا و785 زائرًا، ليصل إجمالي عدد الزائرين إلى 4,097,409 زائر، مُحققًا بذلك، الرقم الأكبر.

سعر تذكرة أتوبيسات هيئة النقل العام

تبلغ سعر تذكرة أتوبيسات هيئة النقل العام 11 جنيها لنقل الركاب بداية من عبدالمنعم رياض إلى المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية، والذي يعقد اليوم فعاليات وهي الآتي:

ندوات معرض الكتاب اليوم

- «يوم الثقافة والتراث الفلسطيني»

- ندوات «دور مصر في القضية الفلسطينية»

- ندوة «مستقبليات الوضع الفلسطيني الراهن»

- ندوة «القضية الفلسطينية وعلاقتها بالأمن القومي المصري من وعد بلفور إلى طوفان الأقصى»

- إقامة ورشة للخط العربي بجناح صندوق التنمية الثقافية

- عرض لكورال أطفال فلسطين على مسرح بلازا

- افتتاح معرض «فلسطين في عيون أطفال مصر»

- ورش تلوين «المسجد الأقصى» رسم على الوجوه «علم فلسطين»

- ورشة للخط العربي «في حب فلسطين»

- ورشة حكي «فلسطين العربي»

- لقاء حول كتاب «القدس» للدكتورة صفية إسماعيل

يُذكر أن الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تستمر حتى 6 فبراير المُقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية وفق ما أعلنت عنه وزارة الثقافة.