بعد قاذفات «بي 1».. 3 مدمرات أمريكية تقصف مواقع باليمن

واصلت القوات الأمريكية في قصف مواقع باليمن بعد استهدافها مواقع في العراق وسوريا باستخدان قاذفات b1 العابرة للقارات، والقصف الأمريكي الجديد على اليمن جاء من 3 مدمرات.

وقالت وسائل إعلام، فجر اليوم، إن الولايات المتحدة وبريطانيا، شنتا 8 غارات على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف وغارتين على مديرية الزيدية وغارة على مديرية الحوك بمحافظة الحديدة، و3 غارات على مديرية باقم في محافظة صعدة وغارة شرقي مدينة صعدة شمالي اليمن، فيما أشارت وسائل إعلام تابعة يمنية، إلى 15 غارة على محافظتي صعدة والحديدة.

وفي وقت لاحق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أن القوات الأمريكية، نفذت ضربة، وصفتها بالدفاع عن النفس ضد هجوم بصاروخ كروز، من جماعة أنصار الله «الحوثيين»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأمس الأول السبت، نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على 36 هدفا في اليمن، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» إن الضربات استهدفت منشآت تحت الأرض لتخزين الأسلحة ومنظومات ومنصات إطلاق صواريخ وغيرها من القدرات التي تستخدمها الجماة لمهاجمة الملاحة في البحر الأحمر، على حد وصف الوزارة. ومن جانبها، أعلنت جماعة أنصار الله «الحوثيون»، إن عدد الضربات بلغت 48 غارة.

«سنتكوم» تنشر فيديو للعمليات ضد اليمن

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، فيديو على حسابها بمنصة إكس «تويتر سابقا»، قالت إنه لعمليات إطلاق من مدمرة «يو إس إس جرافلي» و«يو إس إس كارني» و«يو إس إس دوايت دي أيزنهاور» على أهداف الحوثيين.

من جانبها، عرضت فصائل مسلحة بالعراق، مشاهد من استهدافها لقاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي في سوريا، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.