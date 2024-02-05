قصف أوكراني على دونيتسك وجورلوفكا بـ13 قذيفة

قصفت القوات الأوكرانية، بـ13 قذيفة من عيار 155 ملم، مساء أمس الأحد، وصباح اليوم، دونيتسك وجورلوفكا بـ«مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية، 4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك الواقعة جنوب غرب «موسكو»، منذ مساء أمس الأحد، وفي الساعات الأولى من اليوم، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

إحباط هجوم باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إلى إحباط هجوم وصفته بـ«الإرهابي» باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية، موضحة أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت المسيرة الأوكرانية فوق مقاطعة بريانسك.

بدوره، أشار سفير روسيا لدى هولندا، الأمين العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية،فلاديمير تارابرين، إلى أن بلاده لا تستبعد حدوث تغييرات في الموقف الهولندي بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا في ظل الحكومة الائتلافية الجديدة بقيادة زعيم حزب «الحرية» اليميني المتطرف خيرت فيلدرز.

ونفى تارابرين، اتخاذ الأمم المتحدة قرار بشأن إنشاء محكمة خاصة بأوكرانيا في لاهاي، مؤكدا وفق لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أن ليس لها الحق في اتخاذ قرار بهذا الشأن.

من جانبه، اشتد الخلاف بين روسيا والإكوادور الدولة الواقعة في قارة أمريكا الجنوبية، على خلفية قرار«كيتو» نقل بعض معداتها العسكرية الروسية القديمة إلى الولايات المتحدة، مقابل 200 مليون دولار من المعدات العسكرية الجديدة، فيما ردت «موسكو» حظر بعض واردات الموز من الإكوادور.

روسيا تحظر واردات من 5 شركات إكوادورية

وأعلنت «الوكالة الفيدرالية للرقابة البيطرية» الروسية، أمس الأول السبت، حظر الواردات من 5 شركات موز إكوادورية، بدعوى اكتشاف مرض في الشحنات السابقة من ثمارها.

وفي تركيا، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن «واشنطن» استخدمت صفقة شراء أنقرة منظومات «إس 400» للدفاع الجوي من روسيا، كذريعة لاستبعادها من برنامج مقاتلات «إف 35»، مشيرا إلى التسبب في تكبيد بلاده خسائر.

اقتصاديا، قالت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، إن رجال الأعمال في أوروبا وآسيا يحتجون على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعليق عقود تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة، وقال رجال الأعمال إن القرار قد يعرض للخطر قدرتهم على إيجاد مصادر بديلة للطاقة، فيما وصف الجمهوريون في لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي، خطوة رئيس الإدارة الأمريكية بهدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.