مقتل وإصابة 58 شخصا جراء قصف أوكراني على مقاطعة دونيتسك

ارتفع عدد ضحايا القصف الأوكراني على «مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق البلاد، التي أعلنت «موسكو» إثر استفتاء جرى تنظيمه في 2022، ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية»، إلى 28 شخصًا، كما أصيب 30 آخرين، وفق لما أعلنه حاكم المقاطعة دينيس بوشيلين.

وكانت القوات الأوكرانية، أطلقت أمس الأحد، ما لا يقل عن 6 قذائف من عيار 155 ملم على منطقة تيكستيلشيك الصغيرة بكيروفسكي في «مقاطعة دونيتسك» إذ توجد الأسواق وعدد كبير من المتاجر، وتعرض بعضها لإطلاق النار، وفق لما ذكره وكالة أنباء«سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، أعلنت السلطات في مقاطعة لينينجراد الروسية نظام إنذار عاليا في مرافق البنية التحتية الحيوية تحسبا لأي هجمات بمسيرات، وفق لما أعلنته حكومة المقاطعة في بيان نشرته عبر «تليجرام».

وأمس الأحد، اندلع حريق في محطة «شركة نوفاتيك» بميناء «أوست لوجا»، نتيجة لعامل خارجي، وفق للشركة، فيما قال حاكم مقاطعة لينينجراد الروسية، ألكسندر دروزدينكو، إن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات، وفق لما ذكره شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«مينسك»: أي هجوم على حلفاء بيلاروسيا سيعتبر هجوما على أراضينا

من جانبها، ستبرم التشيك، بحلول نهاية مارس المقبل اتفاقية مع «واشنطن» لشراء 24 مقاتلة «إف 35» الأسرع من الصوت بقيمة 150 مليار كرونة «حوالي 6.5 مليار دولار» في أكبر معاملة مالية في تاريخ الجيش التشيكي، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء التشيكية

وفي بيلاروسيا، قالت هيئة الأركان العامة للجيش، إن «مينسك» ستعتبر أي هجوم على حلفائها هجوما على أراضيها، ووفق لرئيس قسم المعلومات والتحليل أرتيوم بوتورين، أن هذا البند مدرج ضمن العقيدة العسكرية الجديدة لبلاده، وفق لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.