تطورات أزمة أوكرانيا: كييف تستهدف مخبز «لوجانسك».. وزيلينسكي يحاول الخروج من مأزق

تطورات متلاحقة شهدتها الأزمة الأوكرانية الروسية، خلال الساعات القليلة الماضية، مع اقتراب دخولها عامها الثاني في 24 فبراير الجاري، وكان من أهم الأحداث على الساحة، مقتل 28 شخصًا من جراء قصف أوكراني على مخبز في مدينة ليسيتشانسك بلوجانسك شرق أوكرانيا، باستخدام نظام راجمات صواريخ «هيمارس» الأمريكية المتطورة.

وأمس الأحد، قالت السلطات المعينة من جانب روسيا في «مقاطعة لوجانسك»، إنّ 28 شخصًا قتلوا بينهم طفل من جراء قصف استهدف مخبز بمدينة ليسيتشانسك، بالمقاطعة التي ضمتها السلطات في «موسكو» على إثر تنظيم استفتاء في العام قبل الماضي 2022.

وفي وقت سابق، انتشلت السلطات، 20 جثة من تحت الأنقاض عقب هجوم أوكراني على مخبز بمدينة ليسيتشانسك بـ«مقاطعة لوجانسك» شرق أوكرانيا، وفق ما أعلنته وزارة الطوارئ الروسية.

وكانت «موسكو»، أعلنت ضم «لوجانسك» إلى جانب 3 مناطق أخرى«دونيتسك، خيرسون، زابوريجيا»، إلى أراضي روسيا الاتحادية على إثر استفتاء تم تنظيمه في 2022.

15 are confirmed dead after a HIMARS strike on a bakery in Lisichansk in the Lugansk People’s Republic.



Digging in the rubble for survivors is still ongoing. https://t.co/5VzSkNbW7Z pic.twitter.com/ITNRLXYH96 — Lord Bebo (@MyLordBebo) February 3, 2024

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قالت في وقت سابق، إن القوات الأوكرانية، قصفت المناطق المدنية في ليسيتشانسك، مشيرة إلى تعرض مرافق البنية التحتية المدنية لهجوم وصفت بـ«الوحشي».

ولقى ما لا يقل عن 11 مدنيًا من «لوجانسك» حتفهم، من جراء القصف الأوكراني، وهناك العديد من الجرحى.

ترجيحات بوجود نحو 40 شخصا تحت الأنقاض

وأشارت الوزارة على لسان المتحدثة الرسمية باسمها، ماريا زاخاروفا، إلى أن وفقًا لوزارة الطوارئ الروسية، من المرجح أن يكون قرابة 40 شخصًا تحت الأنقاض.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، وفق لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أنّ عشرات المدنيين كانوا في المخبز وقت الهجوم وإن أسلحة غربية استخدمت فيه.

من جانبها، عززت «قوات الجنوب» التابعة للقوات الروسية، من سيطرتها على عدة مواقع جديدة على محور دونيتسك، وتصدت لـ5 هجمات للجيش الأوكراني، ما أسفر عن وقوع خسائر بلغت 335 عسكريًا بين قتيل وجريح، وتدمير دبابة و3 مركبات قتالية مدرعة ورادارين مضادين للبطاريات و10 مركبات وتدمير مدفع هاوتزر «إم 777» من عيار 155 ملم، وإسقاط 14 مسيرة أوكرانية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب الجوي، بمقاطعتي خاركيف ودنيبروبيتروفسك، كما دوت صافرات الإنذار في المقاطعتين، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، قالت وسائل إعلام فرنسية بينها صحيفة «لو فيجارو»، نقلا المؤرخ ديمتري مينيتش، عن أن بيان وزير الدفاع الصيني، دونج جون، الداعم لروسيا في أوكرانيا يقلق الغرب، خاصة بعد تأكيده أن بلاده و«موسكو» هما القوتان الأهم عالميًا وإشادته بالدعم الروسي لبكين في تايوان.

وأشار مينيتش، وفق لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إلى أن تصريحات وزير الدفاع الصيني، تأكيد واضح على العمل القوي نحو تعزيز العلاقات مع روسيا.

خبير: يمكن للولايات المتحدة تنظيم ثورة ملونة في بيلاروسيا

بدوره، رجح الأستاذ في «جامعة شيكاغو»، جون ميرشايمر خلال مقابلة عبر «يوتيوب»، أنّ «واشنطن» لن تهدأ حتى بعد انتصار روسيا في أوكرانيا، إذ ستحاول تقويض نفوذ وتوسع «موسكو» في مناطق أخرى من العالم، مشيرًا إلى مناطق في القطب الشمالي والبحر الأسود ومولدوفا.

وأوضح ميرشايمر، أن يمكن للولايات المتحدة تنظيم ثورة ملونة في بيلاروسيا، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، كشف مدير «معهد كييف للاستراتيجيات العالمية» الأوكراني فاديم كاراسيف، في مقابلة عبر «يوتيوب»، أن بلاده تواجه هجومًا روسيًا واسع النطاق والأصعب عليه منذ بداية الأزمة بين البلدين في 24 فبراير من العام قبل الماضي 2022، موضحًا أن الهجوم لم ينته ولن ينتهي وسيبدأ للتو، فيما أوضح الخبير السياسي البولندي مارسين كيدزيرسكي، في مقابلة مع «راديو بولسكي»، أن أوكرانيا لن تتمكن من الصمود دون مساعدة الغرب، ولن تتمكن من الصمود في الجبهة دون الدعم الأمريكي.

للخروج من مأزق الطائرة «إيل 76».. زيلينسيكي يتجه للتضحية بـ زالوجني

ويتجه الرئيس الأوكراني، فولدويمير زيلينسكي، لتحميل القائد الأعلى للقوات المسلحة، فاليري زالوجني بمسؤولية إسقاط طائرة النقل «إيل 76» العسكرية الروسية، ​​فوق مقاطعة بيلجورود جنوب غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا في 24 يناير الماضي، التي كانت تنقل 65 أسيرًا أوكرانيًا، بالإضافة إلى 3 ضباط روس مرافقين لهم و6 من أفراد الطاقم، وفق صحيفة «بوليتيكا» الصربية.

بدوره، قال سيرجي أكسيونوف، رئيس «شبه جزيرة القرم» التي ضمته «موسكو» في عام 2014 إلى أراضي «روسيا الاتحادية» على إثر استفتاء، إن العالم أجمع يعتمد على إنجاز مهام «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا، وليس فقط روسيا.