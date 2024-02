تطورات أزمة أوكرانيا: كييف تستهدف مخبز «لوجانسك».. وزيلينسكي يحاول الخروج من مأزق

تطورات متلاحقة شهدتها الأزمة الأوكرانية الروسية، خلال الساعات القليلة الماضية، مع اقتراب دخولها عامها الثاني في 24 فبراير الجاري، وكان من أهم الأحداث على الساحة، مقتل 28 شخصًا من جراء قصف أوكراني على مخبز في مدينة ليسيتشانسك بلوجانسك شرق أوكرانيا، باستخدام نظام راجمات صواريخ «هيمارس» الأمريكية المتطورة.

وأمس الأحد، قالت السلطات المعينة من جانب روسيا في «مقاطعة لوجانسك»، إنّ 28 شخصًا قتلوا بينهم طفل من جراء قصف استهدف مخبز بمدينة ليسيتشانسك، بالمقاطعة التي ضمتها السلطات في «موسكو» على إثر تنظيم استفتاء في العام قبل الماضي 2022.

وفي وقت سابق، انتشلت السلطات، 20 جثة من تحت الأنقاض عقب هجوم أوكراني على مخبز بمدينة ليسيتشانسك بـ«مقاطعة لوجانسك» شرق أوكرانيا، وفق ما أعلنته وزارة الطوارئ الروسية.

وكانت «موسكو»، أعلنت ضم «لوجانسك» إلى جانب 3 مناطق أخرى«دونيتسك، خيرسون، زابوريجيا»، إلى أراضي روسيا الاتحادية على إثر استفتاء تم تنظيمه في 2022.

15 are confirmed dead after a HIMARS strike on a bakery in Lisichansk in the Lugansk People’s Republic.



Digging in the rubble for survivors is still ongoing. https://t.co/5VzSkNbW7Z pic.twitter.com/ITNRLXYH96