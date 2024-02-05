محللون إسرائيليون يعترفون بالهزيمة في غزة: لا يمكننا القضاء على الفصائل الفلسطينية

مع دخول الحرب على قطاع غزة يومه الـ121، وعدم تمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي من استعادة المحتجزين أو تحقيق أي من أهداف الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر الماضي، قال محللون إسرائيليون إن الفصائل الفلسطينية باقية في قطاع غزة، ولا يمكن القضاء عليها، ويجب على العالم الاعتراف بذلك والعمل وفقًا لبقائها، بحسب ما نشرته صحيفة «هآرتس» العبرية.

وأكد المحللون الإسرائيليون، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي فشلت بشكل كبير، في إسقاط الفصائل الفلسطينية مدنيًا وسياسيًا، والقضاء عليها، واستعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة، ولم يستطع جيش الاحتلال تحرير أي رهينة، بل قام بقتلهم عن طريق الخطأ.

محللون: لا يمكن لإسرائيل السيطرة على غزة

وبحسب المحللين، لا يمكن لإسرائيل السيطرة على غزة، ولا يمكن أيضًا للسلطة الفلسطينية، فالفصائل الفلسطينية من المستحيل القضاء عليها وإبعادها عن القطاع، وأشاروا إلى أن ذلك أمر يجب على الجميع الاعتراف به.

الفصائل الفلسطينية ستبقى في غزة

وأشارت صحيفة «هآرتس»، إلى أن الفصائل الفلسطينية ستبقى في غزة فيما يتعلق باليوم التالي للحرب، وستشارك في وضع خطة مستقبل غزة، وإدارة القطاع، سواء بمفردها، أو بجانب السلطة الفلسطينية، كما أكدت أن الفصائل ستسمر في شن العمليات العسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، سواء قلت أو زادت، لما تمتلكه من أسلحة يمكنها الاستمرار من خلالها لعدة أشهر.

وأكد محللون إسرائيليون أيضًا، وفقًا لـ«هآرتس»، أن عدم وضوح خطة اليوم التالي للحرب، وعدم اتفاق الحكومة الإسرائيلية على رأي واحد، والتخبط في القرارات والمشاكل الداخلية، يدفع الفصائل الفلسطينية إلى العودة لحكم قطاع غزة من جديد.