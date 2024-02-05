«الزَّنفلي ولا الزُّونفلي».. النطق الصحيح لاسم حارس مرمى الأهلي الجديد ومعناه

«الزَنفلي ولا الزُنفلي؟».. باب من الجدل فتحه المعلق الرياضي بلال علام، الذي اقتطع جزءًا من التعليق على مباراة سابقة جمعت الأهلي بالبنك الأهلي، ضمن منافسات الدوري عام 2021، من أجل طرح التساؤل الأكثر جدلًا وقتها، حول النطق الصحيح لاسم حارس مرمى البنك الأهلي سابقًا والمارد الأحمر حاليًا.. فما الطريقة الصحيحة لنطق اسم حارس عرين القلعة الحمراء؟

ما الاسم الصحيح لحارس مرمى الأهلي الجديد؟

لم ينهِ بلال علام المباراة قبل حسم الجدل حول الاسم الصحيح لحارس مرمى الأهلي الجديد محمود الزَّنفلي، إذ قال إنّ اسمه الصحيح يُنطق بفتح الزاي، أي «الزَّنفلي»، لكن البعض يشعرون أنّ ضم حرف الزاي في أثناء النطق يبدو يسيرًا بشكل أكبر، لذا تختلف طريقة النطق من شخصٍ إلى آخر، في إشارة إلى أنّ الاسم من الأساس هو لقب العائلة، وليس اسم والده.

لم يمرر الزَّنفلي حارس مرمى الأهلي الذي انتقل مؤخرًا قادمًا من الداخلية الأمر، وقرّر بعد انتهاء المباراة الرّد على السؤال الذي طُرح من قبل معلق اللقاء، الذي انتهى بالتعادل بين الفريقين، في إشارة إلى أنّ اسمه الصحيح يُنطق بفتح الزاي، لكن عددًا كبيرًا من الأشخاص في محيطه ومن الجماهير ينطقونه بالضم.

ما معنى اسم الزنفلي في اللغة العربية؟

كلمة الزَّنفلي في معجم اللغة العربية، اسم مشتق من الفعل «زَنْفَلَ»، وتعني التثاقل في المشي، وتُستخدم في معظم الأوقات من أجل وصف الشخص الذي يحمل حملًا ثقيلًا، وأيضًا تستخدم لوصف الأشخاص الذي يتمايلون في المشي يمينًا ويسارًا، إلى جانب أنّ زَنْفَلٌ من أَسماء العرب وهو اسم رجل، ومنه زَنْفَل العرَفيُّ، أَحد فُقَهاء مكة.

قد تختلف دلالات الكلمة حسب السياق الذي تُستخدم فيه، فهناك 3 أشكال مختلفة يمكن استخدامها لاسم الزنفلي أو فعله، لعل أبرزها لوصف الرجل الثقيل، سواء كان ذلك في وزنه أو في تصرفاته، إلى جانب للرجل البطيء، في حركاته أو في فهمه للأمور.