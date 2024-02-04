بعائد يصل إلى 27%.. أعلى 3 شهادات في البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري المملوك للدولة، عددًا من شهادات الادخار بالعملات المحلية والأجنبية، ويتميز البنك بتقديم أعلى شهادة ادخار في مصر وبتاريخ القطاع المصرفي وكذلك في بنك مصر، بعائد يصل إلى 27% والمدة عام.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر فبراير 2024 في البنك الأهلي المصري، نرصد أعلى 3 شهادات في الأهلي المصري.

الشهادة البلاتينية السنوية

يتيح البنك الأهلي الشهادة البلاتنية السنوية، مدة العام، بعائد 27% يصرف نهاية المدة، و23.5% سنويًا يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة البلاتينية، كما يوجد إمكانية بإصدار بطاقة ائتمان بأنواعها المختلفة، ولا يمكن الاسترداد قيمة الشهادة قبل مرور 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ الشراء.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

يقدم البنك الأهلي الشهادة البلاتينية مدة الـ3 سنوات، بعائد 19% سنويًا يصرف شهريًا، وثابت طوال فترة الشهادة، ويمكن الاقتراض بضمانها، وإصدار بطاقات ائتمان بأنواعها.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

كما يوفر البنك الأهلي المصري، الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج مدة الـ3 سنوات، وثابت طوال الفترة، إذ أن السنة الأولى 22%، والثانية 18%، والثالثة 16%، ويمكن الاقتراض بضمانها وإصدار بطاقات ائتمان.