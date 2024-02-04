تفاصيل شهادات الادخار الجديدة من البنك الأهلي المصري.. مميزات وعوائد استثنائية

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل شهادات ادخار البنك الأهلي المصري 2024، إذ يقدم البنك عددًا كبيرًا من الأوعية والشهادات الادخارية بعائد مميز وتنافسي.

توفر الشهادات الادخارية عددًا كبيرًا من المميزات، كما أنها تختلف من حيث المدة ودورية صرف العائد والحد الأدنى للشراء.

شهادات ادخار البنك الأهلي المصري

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل شهادات ادخار البنك الأهلي المصري 2024، بعائد يصل إلى 27%، بالإضافة إلى الشروط والقواعد الخاصة بشراء تلك الشهادات.

الشهادة البلاتينية السنوية:

تستمر الشهادة البلاتينية السنوية لمدة 12 شهرًا.

الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه مصري.

يصرف العائد سنويًا في نهاية المدة أو بشكل شهري، حسب معدل العائد.

سعر العائد 27% سنويًا، أو 23.5% شهريًا.

العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات: