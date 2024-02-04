تفاصيل شهادات الادخار الجديدة من البنك الأهلي المصري.. مميزات وعوائد استثنائية
كتب:
سعيد رمضان
09:33 م | الأحد 04 فبراير 2024
تفاصيل شهادات ادخار البنك الأهلي 2024
يتساءل عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل شهادات ادخار البنك الأهلي المصري 2024، إذ يقدم البنك عددًا كبيرًا من الأوعية والشهادات الادخارية بعائد مميز وتنافسي.
توفر الشهادات الادخارية عددًا كبيرًا من المميزات، كما أنها تختلف من حيث المدة ودورية صرف العائد والحد الأدنى للشراء.
شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل شهادات ادخار البنك الأهلي المصري 2024، بعائد يصل إلى 27%، بالإضافة إلى الشروط والقواعد الخاصة بشراء تلك الشهادات.
الشهادة البلاتينية السنوية:
- تستمر الشهادة البلاتينية السنوية لمدة 12 شهرًا.
- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه مصري.
- يصرف العائد سنويًا في نهاية المدة أو بشكل شهري، حسب معدل العائد.
- سعر العائد 27% سنويًا، أو 23.5% شهريًا.
- العائد ثابت طوال مدة الشهادة.
الشهادة البلاتينية 3 سنوات:
- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه مصري.
- تستمر الشهادة لمدة 3 سنوات.
- يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
- سعر العائد 19% ثابت طوال مدة الشهادة.
- يصرف العائد بشكل شهري.
- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي فروع البنك، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمانها.