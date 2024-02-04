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«الأهلي المصري» يطلق خدمة جديدة لأسر المصريين بالخارج.. اعرف التفاصيل

كتب:

منة العشماوي
09:32 ص | الأحد 04 فبراير 2024
البنك الأهلي المصري

البنك الأهلي المصري

أعلن البنك الأهلي المصري المملوك للدولة، عن خدمة جديدة لأسر المصريين بالخارج، وهي إمكانية متابعة الحوالات الواردة من الدول العربية، بدون الحاجة إلى الذهاب إلى الفرع، وذلك عن طريق الموقع الرسمي للبنك.

البنك الأهلي المصري يطلق خدمة جديدة 

وذكر البنك الأهلي المصري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يمكن متابعة الحوالات الواردة من خلال موقع البنك، ونرصد في السطور التالية الخطوات.

خطوات متابعة الحوالات الواردة من الدول العربية

- الدخول على الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.

- اختيار الخدمات الذاتية من القائمة الموجودة في الصفحة الرئيسية.

- وبعد ذلك اختيار الاستفسار عن التحويلات الإلكترونية الواردة من الخارج.

- سيظهر صفحة للاستعلام عن الحوالات المالية.

- ويعمل الشخص على كتابة رقم الحوالة في الخانة الموجودة، وبعد ذلك اختيار الدولة ثم اختيار المراسل، والضغط على كلمة استعلام.

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بقلم منة العشماوي