بالتعاون مع التحالف الوطني.. الكنيسة تجهز شاحنة مساعدات للأشقاء في غزة

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ممثله في الأسقفية العامة للخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم، لإعداد وتجهيز محتويات شاحنة مساعدات إلى أهالينا في غزة.

أسقف الخدمات العامة

ويشارك في إعداد الشاحنة الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية، ومعه خدام وخادمات من الأسقفية وفتيات وفتيان من الكشافة، بتوجيه من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في إطار مساعدة أهل غزة.

وتضم الشاحنة بطاطين ومراتب وملابس شتوية للأطفال وغيرها من المستلزمات، والتي كان يتم تجميعها في مخزن الأسقفية بمدينة نصر، ويستمر كل شعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الصلاة من أجل وقف القتال وعودة الهدوء للمنطقة.

المساندة الإنسانية

وتناشد الكنيسة القبطية أبنائها بالمشاركة والمساندة الإنسانية في العمل، بتوجيهات من البابا تواضروس وتضامنا مع الأشقاء في قطاع غزة، ويمكن إرسال المساعدات إلى مركز مارمرقس بمدينة نصر، وللاستعلام والتواصل على رقم 01281343275 - 01281343239 أو على البريد الإلكتروني bless@blessegypt.org.