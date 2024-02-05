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لأول مرة.. «الأوقاف» تطلق مقرأة الفتيات القارئات بالسيدة نفيسة غدًا

كتب:

إسراء سليمان
09:59 ص | الإثنين 05 فبراير 2024
وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف

تطلق وزارة الأوقاف مقرأة الفتيات القارئات، غدًا الثلاثاء، بمسجد السيدة نفيسة الساعة الحادية عشرة صباحًا.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالفتيات من حفظة القرآن الكريم، وحرصها على تعلمهن قواعد النطق السليم على الوجه الذي يُعين على حسن قراءة القرآن الكريم وتدبره، والعمل على إبراز النماذج المتميزة منهن.

وبمناسبة الإسراء والمعراج، تعقد وزارة الأوقاف 1444 ندوة علمية تحت عنوان: «الإسراء والمعراج .. دروس وعبر»، يوم الأربعاء المقبل، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف العلمي والدعوي والتثقيفي، وضمن جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.