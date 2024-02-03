مسابقة الأوقاف 2024.. شروط التقديم في وظائف الأئمة والعمال

يبحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل مسابقة الأوقاف 2024، التي أعلنتها الوزارة بشأن حاجتها لشغل 2000 وظيفة مُتاحة بواقع 1000 وظيفة للأئمة والخطباء، و1000 وظيفة للعمال، بشروط جديدة، حيث أنه لأول مرة يتم رفع سن المتقدم.

مسابقة الأوقاف 2024

وأتاحت الوزارة التقديم على مُسابقة الأوقاف 2024، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التقديم، وعبر البوابة الإلكترونية للوظائف الحكومية، والمُتاحة أمام الجميع ويُمكن الوصول إليها من هنـــــــا.

وقررت وزارة الأوقاف، رفع السن التقديم على الوظائف سواء الأئمة أو العمال، إلى سن 40 عام، لأول مرة، وتلقي طلبات جميع التقديرات بما في ذلك تقدير «مقبول».

تفاصيل شروط مسابقة أئمة وزارة الأوقاف

وبشأن المؤهلات المطلوبة لوظيفة إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، والمطلوب الالتحاق بها 1000 من الأئمة، جاءت كالتالي:

- كلية الدعوة الإسلامية

-كلية أصول الدين

-كلية الدراسات الإسلامية والعربية

-كلية الشريعة

- كلية اللغة العربية

- كلية القرآن الكريم.

-كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية جميع اللغات.

- كلية الإعلام جامعة الأزهر.

- كلية التربية جامعة الأزهر شعبة الدراسات الإسلامية.

- شعبة اللغة العربية.

- شعبة اللغة الإنجليزية

- شعبة اللغة الفرنسية.

تفاصيل شروط مسابقة عمال وزارة الأوقاف

وبشأن المٌؤهلات المطلوبة لوظيفة عمال بوزارة الأوقاف، والمطلوب الالتحاق بها 1000 عامل، تتلقى الوزارة الطلبات للمؤهل أقل من المتوسط، حتى سن 40 عامًا.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة الأوقاف 2024

وعن المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف مسابقة الأوقاف 2024، جاءت كالتالي:

- صورة شخصية، وصورة المٌؤهل الدراسي.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وصٌورة من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- تتطلب تقديم شهادة التأهيل لذوي الهمم من خلال بطاقة الخدمات المٌتكاملة في حالة الإعاقة.

- تقديم صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية، وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

موعد التقديم في مسابقة وظائف وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، أنّ موعد التقديم لوظائف الأئمة والعمال في مسابقة عام 2024، سيكون في النصف الثاني من شهر فبراير الجاري.