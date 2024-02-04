وزير الأوقاف يعلن موعد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، موعد احتفال وزارة الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج، قائلا: «الأربعاء بإذن الله تعالى احتفال الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها كل عام وأنتم خير».

الأوقاف: الإسراء والمعراج رحلة فريدة في تاريخ الإنسانية

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أنه لا شك أن الإسراء والمعراج رحلة فريدة في تاريخ الإنسانية، ومعجزة ثابتة وراسخة في وجدان الأمة، جاءت تكريما لخاتم الأنبياء والمرسلين، وتسرية عنه صلى الله عليه وسلم بعد أن أصابه من أذى قومه وغيرهم ما أصابه، ذلك أنه (صلى الله عليه وسلم) بعد أن لقي من مشركي مكة في سبيل إبلاغ دعوة الله (عز وجل).

وتابع في رحلة الإسراء والمعراج: «رسالته ما لقي من الأذى، خرج إلى الطائف لعله يجد عند أهلها المؤازرة أو النصرة، فكانوا أشد أذى وقسوة عليه (صلى الله عليه وسلم) من بني قومه، إذ سلطوا عليه عبيدهم وصبيانهم يرمونه بالحجارة، حتى سال الدم من قدميه الشريفتين».