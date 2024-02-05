تفاصيل افتتاح أول مصنع لإنتاج البتروكيماويات في مصر باستثمارات فيتنامية 100%

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، افتتح مصنع شركة EUP Egypt لإنتاج البتروكيماويات في مدينة السادات، بحضور هوانج كوي هوي، رئيس مجلس إدارة شركة EUP Europe Plastics، والسفير نجوين هوي دي يونج، سفير فيتنام في القاهرة، والمهندس المعتز بهاء الدين، رئيس مجلس إدارة شركة سي بي سي المطور المسؤول عن المجمع الصناعي بمدينة السادات.

الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ 300 ألف طن

وأوضح المركز عبر صفحته على فيس بوك، أنّ المصنع يتخصص في إنتاج Filler Master batch المستخدم في صناعة المواسير البلاستيكية والأكياس وغيرها من منتجات البلاستيك، بتكلفة استثمارية 30 مليون دولار في المرحلة الأولى، على أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 300 ألف طن لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.

افتتاح أول مصنع لإنتاج البتروكيماويات باستثمارات فيتنامية 100% في مصر

- أول مصنع باستثمارات فيتنامية 100% يقام على الأراضي المصرية.

- 300 ألف طن الطاقة الإنتاجية للمصنع.

- 30 مليون دولار التكلفة الاستثمارية في المرحلة الأولى.

- سيتخصص المصنع في إنتاج Filler Master batch المستخدم في صناعة «المواسير البلاستيكية، الأكياس ومنتجات البلاستيك».

- يُعد المصنع امتدادًا لمصانع شركة EUP Europe Plastics في فيتنام، والتي يبلغ عددها 8 مصانع بإيرادات تبلغ 250 مليون دولار سنويا.