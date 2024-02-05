حالة من القلق يعيش فيها العالم أجمع بسبب التأثيرات المتسارعة للتغيرات المناخية في مختلف دول العالم والتي أصبحت تشكل صداعا في رأس الجميع بسبب ما ينتج من كوارث طبيعية تؤدي إلى خسائر ضخمة في الأرواح والممتلكات والبنى التحتية للعديد من الدول.

تغيرات مناخية بمختلف دول العالم

جاء ذلك وفق ما عرضه برنامج «صباح جديد» الذي تقدمه الإعلاميتان أية كفور يوشيرين غسان على قناة القاهرة الإخبارية في تقرير تلفزيوني بعنوان «حرائق في تشيلي وندرة ثلوج بسويسرا.. تغيرات المناخ تعصف بدول العالم».

دولة تشيلي تشهد حرائق في الغابات

ومن بين هذه الظواهر ما تشهده دولة تشيلي من حرائق في الغابات الواقعة في وسط البلاد والتي أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص رغم المحاولات المستمرة من فرق الطوارئ لإخماد الحريق الذي يهدد مناطق حضارية مجاورة لها.

هذا الحريق الذي تصاعدت أدخنته السوداء فوق مناطق كبيرة من أحد الأقاليم الذي يقطنه ما يقرب من مليون نسمة في وسط تشيلي، واقتربت مساحة الأراضي المتضررة منه إلى نحو 50 ألف هكتار فضلا عن تدمير ما يزيد على 1100 منزل.

أما سويسرا، فإنّها تعاني بسبب ارتفاع في درجات الحرارة أدى إلى أن تصبح مسارات دون دو فوليو للتزلج ذات الشعبية الكبيرة في جبال جورا السويسرية مهجورة بعد أن أدى الطقس المعتدل على غير العادة إلى غياب عشاق الرياضات الشتوية مما دفع منتجعات التزلج على الجليد في أنحاء البلاد إلى غلق أبوابها.