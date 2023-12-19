عاجل.. كوارث طبيعية تضرب 3 دول وتٌسفر عن مصرع 114 شخصا على الأقل

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وأستراليا خلال الساعات القليلة الماضية، 3 كوارث طبيعية، أسفرت عن مصرع 114 شخصا على الأقل، جراء عاصفة ضربت الأولى، وزلزالا بقوة 6.2 درجة في الثانية وفيضانات في الثالثة.

عاصفة تضرب شمال الولايات المتحدة الأمريكية

وتعرضت الولايات المتحدة الأمريكية، لعاصفة ضربت شمال شرق البلاد، ما أدى إلى وفاة 3 أشخاص على الأقل، وقالت الشرطة الأمريكية في «ويندهام» بولاية «ماين»، إن شجرة سقطت وقتلت رجلا كان يزيل الحطام، مشيرة إلى مصرع رجل آخر في ماساتشوستس بفعل الرياح العاتية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية.

من جانبها، قالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في نشرتها باللغة الإنجليزية، إن امرأة، لقت مصرعها خارج تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، جراء الفيضانات.

إلغاء أكثر من 100 رحلة في «مطار لوجان الدولي»

وفي وقت سابق، أعلنت حاكمة «ماين»، جانيت ميلز، إغلاق جميع مكاتب الولاية، فيما انقطعت الكهرباء في منطقة تمتد من فيرجينيا شمالا عبر نيو إنجلاند، فيما ألغت السلطات أو أجلت العديد من الرحلات الجوية في أنحاء بورتلاند.

وفي «بوسطن»، ألغى «مطار لوجان الدولي» أكثر من 100 رحلة، وتم تأجيل نحو 375 أخرى، كما ألغت مطارات منطقة مدينة نيويورك، نحو 80 رحلة جوية، وتأجيل أكثر من 90 أخرى، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضحت خدمة «الأرصاد الجوية الوطنية» الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أن أكثر من 13 سنتمترا من الأمطار هطلت في أجزاء من نيوجيرسي وشمال شرق بنسلفانيا وهطولات عديدة في ولايات أخرى، موضحة أن سرعة الرياح بلغت نحو 113 كيلومترا في الساعة على طول الخط الساحلي الجنوبي لنيو إنجلاند.

وحذرت «هيئة الأرصاد الجوية» من فيضانات في عدة مناطق بينها في نيويورك والمنطقة المحيطة بها وأجزاء من بنسلفانيا وشمال ولاية نيويورك وغرب كونيتيكت وغرب ماساتشوستس

10 كيلومترات..عمق زلزال الصين

وفي الصين، تعرضت محافظة جيشيشان في مقاطعة قانسو شمال غربي البلاد، لزلزال بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، بعمق 10 كيلومترات ما أسفر عن مصرع 114 شخصا على الأقل، وإصابة 96 آخرين، وانهيار بعض المنازل، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام صينية وروسية.

وفي وقت سابق، قال «المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية»، إن الزلزال ضرب مقاطعة جانسو شمال الصين، على مسافة نحو 100 كيلومترا من لانجشو عاصمة المقاطعة الصينية، فيما شهدت العديد من المناطق في قانسو وتشينجهاي هزات قوية.

هروب السكان إلى الشوارع جراء زلزال الصين

من جانبها، قالت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إن الزلزال دفع بالعديد من السكان إلى الهروب إلى الشوارع، وفقا لما ذكرته قناة «الحرة» الإخبارية الأمريكية، وفعلت إدارات الطوارئ والإطفاء المحلية ىالصينية، الاستجابة للطوارئ بعد الزلزال.

وفي أستراليا، تسببت فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة جراء إعصار«جاسبر» الاستوائي في عزل العديد من البلدات السياحية شمال شرق البلاد، وقالت صحيفة «البيان» الإماراتية، إلى أن الإعصار، أدى إلى هطول كميات هائلة من الأمطار شمال ولاية كوينزلاند ما أجبر بعض الناس على الفرار من منازلهم والتجمع على أسطح المنازل.

من جانبها، تمكنت السلطات الأسترالية من اصطياد تمساح بطول 2.8 متر، من مصرف لمياه الأمطار في بلدة إنجام، فيما أوضح رئيس وزراء كوينزلاند ستيفن مايلز لشبكة «أيه بي سي»، أن المشكلة أن الأمطار لن تتوقف.

وفي كيرنز، أظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي طائرات مغمورة جزئيا في مدرج مطار المدية، فيما ألغت السلطات أو أجلت جميع الرحلات الجوية، فيما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 14 ألف مبنى في جميع أنحاء المنطقة.