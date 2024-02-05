بعد وفاتها.. معلومات عن لاعبة كرة السلة بنادي الزمالك

عشقت كرة السلة منذ طفولتها، لتطرق مريم السيد أحمد، أبواب اللعبة من أوسع أبوابها بعد التحاقها بنادي الزمالك، الذي أصبح بيتها الثاني، قبل أن يغتال مرض الالتهاب الرئوي الحاد حلمها مبكرًا، وتفارق الحياة بعد معاناتها مع المرض.

وسرعان ما هزّ رحيلها القلوب لتسيطر حالة من الحزن على جميع أصدقائها وأسرتها، الذين نعوها بكلمات مؤثرة، على رأسهم أحمد أشرف، طبيب في الجهاز الفني لكرة السلة في نادي الزمالك، الذي جمعه بلاعبة كرة السلة علاقة طيبة، باعتبارها إحدى لاعبات تحت سن الـ14 عام في النادي: «مريم من صغرها في النادي، ومن اللاعبين المميزين فيه، رحيلها كان صدمة مش مصدق لحد دلوقتي ربنا يرحمها ويغفرلها هي من مواليد 2009»، بحسب حديثه لـ«الوطن».

من هي لاعبة كرة السلة بنادي الزمالك؟

لم تحصل «مريم» على أي بطولات طوال مشوارها الرياضي، إذ انضمت إلى نادي الزمالك في عمر مبكر، وبعدها انتقلت إلى فريق قطاع براعم، ولم تلحق بالناشئين لأنه يبدأ من عمر الـ14 عامًا، بحسب أحمد أشرف، طبيب الجهاز الفني لكرة السلة في نادي الزمالك ولفرقتها: «عرفت مريم بالتزامها في التمرين، فكانت في أولى الصفوف دومًا، تتعامل بحب واحترام مع الجميع سواء كان صغيرًا أم كبيرًا».

ورحلت مريم السيد أحمد، لاعبة كرة السلة بنادي الزمالك، بعد معاناتها مع الالتهاب الرئوي الحاد، الذي أودى بحياتها، ليصدر نادي الزمالك بيانًا؛ لينعي به وفاة اللاعبة قائلًا: «ينعى نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب، ببالغ الحزن والأسى، مريم أحمد السيد، لاعبة كرة السلة بالقلعة البيضاء تحت 14 عامًا، والتي وافتها المنية أمس، يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، وجهاز كرة السلة، بخالص العزاء لأسرة الراحلة، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».