إزالة أقفاص سمكية مخالفة وتعديات على نهر النيل في كفر الشيخ

شنّت محافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ، حملة مكبرة لإزالة الأقفاص السمكية والتعديات على نهر النيل «فرع رشيد» بنطاق مركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

إزالة 18 قفصاً سمكياً

وأسفرت الحملة عن إزالة 18 قفصاً سمكياً بمساحة 934 متراً بنهر النيل «فرع رشيد» بنطاق مركز فوه، وذلك بمشاركة عدد من المعدات والحفارات المحملة على صنادل، للقيام بأعمال الإزالة الفورية للأقفاص السمكية في نطاق محافظة كفر الشيخ.

الموجة الـ22 لإزالة التعديات

وانطلقت الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمحافظة كفر الشيخ اعتبارًا من يوم 27 يناير الماضي، وتستمر حتى 12 أبريل المقبل، وستكون على 3 مراحل، بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن.