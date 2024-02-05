بعد انهيار الدولار في السوق السوداء.. ما تأثيره على أسعار اللحوم؟

شهدت السوق السوداء تراجعا مفاجئا في سعر صرف الدولار، إذ انخفض سعره بنحو 20 جنيها في أقل من 24 ساعة، ويُعزى هذا التراجع إلى جهود الدولة في القضاء على تجار العملة في السوق السوداء، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط العديد من تجار العملة.

وتوقع خبراء اقتصاديون أن يُساهم هذا التراجع في استقرار أسعار اللحوم في شهر رمضان، إذ تعتمد بشكل كبير على سعر صرف الدولار.

وقال سعيد زغلول، عضو شعبة القصابين، إن سعر كيلو اللحوم البلدي يتراوح في الأسواق ما بين 380 إلى 400 جنيه، مضيفا أن الدولة المصرية تعمل على توفير اللحوم بسعر عادل لكلا من المواطن ومربي المواشي، متوقعا استمرار استقرار أسعار اللحوم لشهر رمضان، نتيجة جهود الدولة فى ضبط الأسواق، وتراجع سعر الصرف في السوق الموازي.

مخزون استراتيجي من اللحوم

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن استيراد الدولة المصرية للمواشي يوفر مخزونا استراتيجيا من اللحوم الحمراء، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، والذي يشهد مزيدا من الإقبال على اللحوم والدواجن، مشيرا إلى أن الدولة تعمل جاهدة على توفير كل المنتجات من أجل الاستعداد لشهر رمضان.

توفير الأعلاف واستغلال واستصلاح الأراضي

وأضاف أن الدولة حريصة على توفير الأعلاف، واستغلال واستصلاح الأراضي يساعد في تربية وتسمين المواشي محليا، وبالتالي هناك فائض في العرض، ما يعمل على ضبط وتوازن الأسعار في الأسواق.

واتفعت أعداد الرؤوس الماشية الحية في مصر إلى 8.3 مليون رأس عام 2022، مقابل 7.5مليون رأس عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 10%، وفق الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كما أوضحت النشرة السنوية لإحصاءات الثروة الحيوانية أن إجمالي إعداد رؤؤس الماشية والحيوانات المذبوحة قد ارتفعت لنحو 4.6 مليون راس عام 2022، مقابل 4.2 مليون رأس خلال 2021 بزيادة قدرها 10.2%.