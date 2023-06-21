سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بمحافظة الدقهلية

كشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بالمحافظة، إذ يوجد أنواع مختلفة من اللحوم يجري بيعها داخل المنافذ التموينية من ضمنها اللحوم البرازيلي المجمدة.

سعر اللحوم في منافذ التموين بالدقهلية

وأوضح «دايرة»، لـ«الوطن»، أن المديرية تعمل على توفير اللحوم داخل المنافذ بشكل مستمر من أجل تخفيف الأعباء علي المواطنين، وحددت سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها في محافظة الدقهلية، إذ جرى توفير لحوم مختلفة بأسعار لحوم مختلفة من ضمنها اللحوم البرازيلي المجمدة الذي يصل سعرها إلى 160 جنيها للكيلو.

وأضاف أنه يوجد اللحوم السوداني داخل المحافظة علي مختلف المراكز، وتتوفر اللحوم السوداني لمحافظة الدقهلية بسعر 220- 240 جنيها للكيلو داخل المنافذ التموينية.

أماكن بيع اللحوم في منافذ التموين بالدقهلية

وأكد أنه يوجد أماكن مختلفة لبيع اللحوم في منافذ التموين بالدقهلية من ضمنها حوالي 11منفذ لبيع اللحوم البرازيلي في محافظة الدقهلية جري توزيعهم علي مراكز مختلفة وهم منافذ بمدينة المنصورة، ومنافذ لمدينة طلخا، ومنافذ لمدينة ميت غمر، ومنافذ لمدينة الكردي.

توفير عربات متنقلة لبيع اللحوم البرازيلي بالدقهلية

وأضاف أن مديرية التموين بالدقهلية وفرت نحو 17 عربة متنقلة لبيع اللحوم البرازيلي المجمدة داخل محافظة الدقهلية علي مستوي المحافظة بأكملها في كل المراكز التابعة لها ب 160 جنية للكيلو.

وأشار إلي أنه جري توفير اللحوم السوداني المبردة الطازجة داخل نحو 35 منفذ جري توزيعهم علي مستوي المحافظة في مختلف المراكز التابعة لمحافظة الدقهلية، وجري توفيرها بسعر يتراوح بين 220- 240 كيلو.

وأكد أن المديرية حريصة علي عمل حملات تموينية مستمرة علي المنافذ والعربات المتنقلة من أجل الاطمئنان علي سلامة اللحوم المقدمة للمواطنين.