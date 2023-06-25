سعر كيلو اللحمة في المجمعات الاستهلاكية ومحلات الجزارة اليوم الأحد

يختلف سعر كيلو اللحمة اليوم قبل نحو 3 أيام من عيد الأضحى، في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارتي التموين والزراعة، التي تشهد استقرارا كبيرا في الأسعار، وبين سعر كيلو اللحمة اليوم في محلات الجزارة في الأسواق المختلفة.

أسعار اللحوم اليوم في المجمعات ومنافذ الزراعة والتموين

واستقر سعر كيلو اللحمة اليوم الأحد الموافق 25 يونيو، داخل منافذ وزارتي الزراعة والتموين، والمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للأغذية، في ظل زيادة الإقبال على الشراء قبل العيد.

- كيلو اللحم السوداني الطازج 195 جنيها.

- كيلو اللحم البرازيلي المجمد 160 جنيها.

- كيلو اللحم الهندي المجمد 130 جنيها.

- المفروم الطازج 190 جنيهًا للكيلو.

- السجق الطازج 190 جنيهًا للكيلو.

- اللحوم البتلو المجمدة 130 جنيهًا.

- اللحم الضأن المجمد 170 جنيهًا.

- البوفيتك الطازج 195 جنيهًا.

- الكبدة الطازجة 195 جنيهًا.

- الكبدة المجمدة 87 جنيهًا.

- المفرومة البرازيلية المجمدة 95 جنيهًا.

سعر كيلو اللحمة في محلات الجزارة

- كيلو اللحمة بـ340 جنيها.

- بلغ سعر كيلو السجق الطازج 190 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو لحوم الضأن المجمد إلى 350 جنيهًا.

- كما جاء سعر كيلو البفتيك الطازج بـ350 جنيهًا.

- أما بالنسبة لسعر الكبدة الطازجة بـ350 جنيهًا.