سعر الدولار اليوم الاثنين 5-2-2024 في البنوك.. استقرار ملحوظ
كتب:
مارينا رؤوف
09:46 ص | الإثنين 05 فبراير 2024
الدولار
استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 5-2-2024 في البنوك، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية:
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وجاءت سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي بقيمة 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي
وجاء سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وسجل الدولار في بنك الإسكندرية بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.