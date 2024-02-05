«تجارية بورسعيد» تسدد مصروفات 1038 طالبا من الأسر الأولى بالرعاية

قرر مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعدة، تخصيص 500 ألف جنيه لسداد المصروفات الدراسية للطلاب الأولى بالرعاية في المحافظة.

نصف مليون جنيه لسداد المصروفات الدراسية لـ1038 طالبا

وأشار «سعدة»، إلى أن وزارة التجارة والصناعة اعتمدت قرار مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد بتخصيص نصف مليون جنيه لسداد المصروفات الدراسية لـ1038 طالبا من الأسر الأولى بالرعاية، طبقا للكشوف الواردة من مديرية التربية والتعليم.

التنسيق مع مديرية التربية والتعليم

وأكد رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة في هذا الشأن لضمان وصول المبلغ إلى مستحقيه من الطلاب، في إطار المساهمة المجتمعية للغرفة لرعاية الأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم.

يذكر أن الغرفة التجارية ببورسعيد أعلنت عن تقديم حزمة من الخدمات الرقمية المقدمة لمنتسبي الغرفة، بهدف تحسين الأداء ودقة ورفع جودة وكفاءة الخدمات المختلفة، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل.