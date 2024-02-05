«قصور الثقافة»: طه حسين نجم الدورة الحالية من معرض الكتاب

قال الكاتب الصحفي طارق الطاهر، عضو مجلس إدارة هيئة قصور الثقافة والمشرف على النشر بالهيئة، إنّ المفكر الراحل طه حسين هو نجم الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بسبب الإقبال الشديد على مؤلفاته التي تتيحها لهيئ بأسعار رمزي.

وأضاف الطاهر، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أنّ الهيئة أتاحت 56 كتابا من أعمال الدكتور طه حسين بما يقل عن 400 جنيه، كما أتاحت كتبا أخرى، كما أن دور النشر الخاصة أتاحت مؤلفاته.

رواج كبير لمؤلفات وكتب طه حسين

وتابع: «هناك رواج كبير لمؤلفات وكتب طه حسين، وأرى أن القراءة له ستجذب مجموعة من الأسئلة المهمة مثل كيف استطاعت هذه الشخصية الفريدة تكوين نفسها لتصبح من أهم الرموز التي أفادت الوطن، مثلا، وقع تحت يدي مجموعة من الرسائل الموجهة إلى طه حسين، والتي تعبر عن روح العصر مثل مقاومة الإحتلال».

إعادة قراءة طه حسين أمر مهم

وأكد: «إعادة قراءة طه حسين أمر مهم جدا لبناء الدولة، أما نجيب محفوظ فهو سيرة منقوصة، ورغم كل ما كُتب عنه منذ الستينيات إلى الآن إلا أنه يظل غامضا ويحتاج إلى اكتشافات وأن تقرأ له الأجيال الجديدة».