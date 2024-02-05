«الجيوش الموازية والاستقرار السياسي» لـ عبدالله الشريف في معرض الكتاب

يشارك الدكتور عبدالله الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في المعرض القاهرة الدولي للكتاب بنسخته الـ 55 بكتاب «الجيوش الموازية والاستقرار السياسي في النظم السياسية العربية (2008-2019)»، وذلك في إطار سلسلة من الكتاب والمؤلفين من أعضاء التنسيقية المشاركين في المعرض.

دراسة الجيوش الموازية

وأوضح «الشريف» في تصريح لـ«الوطن» أنَّ الكتاب يتناول دراسة الجيوش الموازية وما ترتب من آثار سلبية على تلك النظم وعلى كيان الدولة الوطنية العربية، لافتًا إلى أنَّ ظاهرة وجود جيوش موازية تعادل في قوتها الجيوش الوطنية الشرعية تتناقض تمامًا مع سمات الدولة الوطنية الحديثة التي يحتكر الدفاع عن أراضيها جيش وطني وحيد له الحق الحصري في استخدام القوة.

النظم السياسية

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أنَّ تلك الظاهرة السلبية أسهمت في ارتفاع حدة عدم الاستقرار السياسي في النظم العربية التي مازالت تعاني من آثار الظاهرة، مضيفًا أنَّ حزب الله في لبنان قد ظل المثال الوحيد في النظم السياسية العربية حتى وقت قريب، إلى أنَّ جرى استثناء ميليشا الحزب من حل المليشيات الأهلية عام 1989 بذريعة مقاومة الاعتداء الإسرائيلي ولكن أن حزب الله استغل هذا الاستثناء في تحدي مؤسسات الدولة اللبنانية.

وينقسم الكتاب إلى 4 فصول: يتناول أولها؛ العلاقة بين الجيوش الموازية والاستقرار السياسي بصفة عامة، ويهتم ثانيهما بدراسة تأثير البيئة على نشأة وتطور كلٍ من حزب الله والحشد الشعبي؛ بينما خصص الفصلان الثالث والرابع لدراسة حالتي الدراسة في كلٍ من لبنان والعراق.