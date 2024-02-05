«من وعد بلفور لطوفان الأقصى».. ندوة «التنسيقية» في معرض الكتاب اليوم

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم ندوتها بعنوان القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري «من وعد بلفور إلى طوفان الأقصى» على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين، وذلك في تمام الرابعة من عصر اليوم بقاعة الندوات الرئيسية بلازا 1.

التوعية بالقضية الفلسطينية

وأكّدت النائبة مارسيل سمير في تصريح لـ «الوطن» أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة ندوات تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بهدف التوعية بالقضية الفلسطينية وتوضيح ارتباطها بالأمن القومي المصري، وتأكيد الجهود المصرية تجاه غزة والقضية الفلسطينية وتوثيقها بشكل رسمي.

نشر الوعي السياسي

جدير بالذكر أنَّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خصصت لها جناحا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب توزع من خلاله كتيباً يعكس تجربتها وأهم ما قدمته منذ تأسيسها، بهدف تعريف الجمهور الشاب بمفهوم التنسيقية، كما يتولى شباب التنسيقية مساعدة رواد المعرض بالإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم فيما يتعلق بأماكن دور النشر والفعاليات المقررة، والتنسيقية هذا العام لديها 6 ندوات ولقاءات مختلفة بحضور شخصيات مؤثرة بهدف نشر الوعي السياسي والثقافي، والإجابة عن كل ما يدور في ذهن الشاب المصري، كما توثق تلك الفعاليات حتى تكون متاحة ومتوفرة لقطاع أكبر من الشباب وذلك لتعظيم الاستفادة.