وزير الري يشارك بالجلسة الافتتاحية لمنتدى البحر المتوسط للمياه في تونس

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة من منتدى البحر المتوسط للمياه المنعقد اليوم الإثنين في تونس.

رؤية موحدة لدول المتوسط لعرضها بالمنتدى العالمي العاشر للمياه

وقال «سويلم» إنَّ المشاركة في هذا المنتدى الهام تأتي بهدف تعزيز التعاون بين دول البحر المتوسط في مجال المياه، والخروج برؤية موحدة لدول المتوسط ليتم عرضها خلال المنتدى العالمي العاشر للمياه والمزمع عقده بإندونيسيا في شهر مايو المقبل.