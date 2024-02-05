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وزير الري يشارك بالجلسة الافتتاحية لمنتدى البحر المتوسط للمياه في تونس

كتب:

محمد أبو عمرة
11:24 ص | الإثنين 05 فبراير 2024
وزير الري خلال مشاركته في المنتدى

وزير الري خلال مشاركته في المنتدى

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة من منتدى البحر المتوسط للمياه المنعقد اليوم الإثنين في تونس.

رؤية موحدة لدول المتوسط لعرضها بالمنتدى العالمي العاشر للمياه

وقال «سويلم» إنَّ المشاركة في هذا المنتدى الهام تأتي بهدف تعزيز التعاون بين دول البحر المتوسط في مجال المياه، والخروج برؤية موحدة لدول المتوسط ليتم عرضها خلال المنتدى العالمي العاشر للمياه والمزمع عقده بإندونيسيا في شهر مايو المقبل.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.