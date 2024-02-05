وزير الري يبحث مع وفد البنك الإسلامي للتنمية تنفيذ المشروع القومي للصرف

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وفد البنك الإسلامي للتنمية لتقييم مشروع «البرنامج القومي الثالث للصرف»، إذ شهد الاجتماع استعراض ما تحقق خلال المرحلة الأولى من البرنامج القومي الثالث للصرف، ومقترحات تنفيذ المشروع القومي الرابع للصرف.

ووجه «سويلم» بإجراء تقييم للمناطق التي تمّ خدمتها بشبكات الصرف المغطى للمرحلة الأولى الممولة من البنك الإسلامي للتنمية قبل وبعد أعمال التنفيذ، ومقارنة النتائج لبيان الآثار الإيجابية لتنفيذ شبكات الصرف المغطى في تلك المناطق.

كما وجه وزير الري بدراسة أولويات المناطق المطلوب لها إحلال وتجديد لشبكات الصرف المغطى لإدراجها ضمن أعمال «المشروع القومي الرابع للصرف».

وزير الري: إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بزمام 89 ألف فدان خلال العام المالي

وصرح «سويلم» بأن استراتيجية الوزارة تهدف لإنشاء شبكات الصرف المغطى في جميع الأراضي القديمة على حسب الدراسات التي تتمّ في هذا الشأن، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في المساحات التي انتهى عمرها الافتراضي، مشيراً إلى تنفيذ هيئة الصرف إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بزمام 89 ألف فدان خلال العام المالي 2022- 2023، مبينًا أنَّه من المستهدف تنفيذ إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 60 ألف فدان خلال العام المالي الحالي 2023-2024.

وأشار إلى فوائد مشروعات الصرف الزراعي المغطى والمتمثلة في صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة وبالتالي التأثير سلباً على النبات، بالإضافة لزيادة الرقعة الزراعية، وزيادة دخل المزارع نتيجة لارتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة، مشيراً إلى أنَّ استمرار أعمال الصيانة الدورية لهذه الشبكات يمثل أداة رئيسية لتحقيق استمرارية هذه الشبكات في أداء عملها بكفاءة وزيادة العمر الافتراضي لشبكة الصرف المغطى.

جدير بالذكر أنَّ البرنامج القومي الثالث للصرف «2013– 2026» يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 528ألف فدان ، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام 110 آلاف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية، إذ تمّ حتى تاريخه إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 335 ألف فدان، ويجرى تنفيذ البرنامج على عدة مراحل (المرحلة الأولى والتي تم نهوها في عام 2019 وتم خلالها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 94 ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام 10 آلاف فدان - المرحلة الثانية بين عامي 2016 – 2023 لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 177 ألف فدان (تم نهو 130 ألف فدان منها ، وجارى التنفيذ والطرح لباقي الزمام)، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام 30 ألف فدان (تمّ نهوها، وجار تنفيذ وطرح باقي أعمال الصرف العام الأعمال الصناعية) - المرحلة الثالثة بالتزامن مع المرحلة الثانية بين عامي 2020 - 2026 لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 257 ألف فدان (تمّ نهو 111 ألف فدان منها، وجار التنفيذ والطرح لباقي الزمام)، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية في زمام 70 ألف فدان (تمّ نهو 30 ألف فدان منها، وجار تنفيذ وطرح باقي الأعمال الصناعية المدرجة بالمشروع).