وزير الري يتفقد زراعة الأزولا والكينوا على مياه الصرف الزراعي بكفر الشيخ

في إطار جولته اليوم بمحافظة كفر الشيخ، تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أعمال حماية مصب مصرف الغربية الرئيسي «كيتشنر»، وأحد مواقع الصوب الزراعية بكفر الشيخ، وإحدى المزارع التي تستخدم المياه متوسطة الملوحة بأراضٍ ملحية.

وتفقد الدكتور سويلم أعمال حماية مصب مصرف الغربية الرئيسي (مصرف كيتشنر) على البحر المتوسط والتي تضم لسانين حجريين بطول 300 متر لكل منهما بخلاف 15 رأس حجرية منفذة و13 رأس حجرية جاري تنفيذها شرق المصب، حيث وجه الدكتور سويلم باستمرار تكريك منطقة مصب مصرف كيتشنر بشكل دائم لتسهيل حركة مراكب الصيد من وإلى البحر، كما وجه بتقييم كفاءة الأعمال المنفذة بالرؤوس الحجرية وسرعة نهو الأعمال الجارية.

تجربة طرق متنوعة للزراعة وعمل مقارنات بينها لاختيار أفضلها

وتفقد الدكتور سويلم يرافقه إليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بمصر، أحد مواقع الصوب الزراعية بمحافظة كفر الشيخ الممولة بمنحة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي، حيث أشاد الدكتور سويلم بهذه التجربة المميزة التي تُعد نموذجاً ناجحاً لترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية ورفع كفاءة وحدة المياه وتقليل عدد ساعات تشغيل طلمبات الرفع وبالتالي تقليل التكلفة، حيث تمت تجربة طرق متنوعة للزراعة وعمل مقارنات بين هذه الطرق لاختيار أفضلها للزراعة، كما يتم استخدام مياه الصرف الزراعي الناتجة عن الصوبة في الاستزراع السمكي الذى ينتج 20 ألف زريعة سنوياً، مع الاستفادة من المخلفات الزراعية لإنتاج الأسمدة من سعف النخيل والمخلفات الأخرى مثل قش الأرز.

وأشار الدكتور سويلم لاستعداد الوزارة لدعم هذا المشروع المتميز سواء فنياً أو من خلال الدعم لتوفير تمويل بقرض يتم سداده من العائد المادي للمحصول، مع دراسة زراعة نبات (الأزولا) المتحمل للملوحة كعلف للحيوانات.

كما أشاد الدكتور سويلم باستخدام المزارعين بالمنطقة لمضخة واحدة تعمل بالطاقة الشمسية لخدمة 15 مزارعا، موجهاً بقيام قطاع تطوير الرى بنقل هذه التجربة المميزة لروابط مستخدمي المياه بالمنطقة لتعريفهم بهذه التجربة التي تم تنفيذها بالصوب الزراعية وما نتج عنها من ترشيد للمياه وزيادة الإنتاجية المحصولية والاعتماد على الطاقة الشمسية وتوفير الديزل والكهرباء.

زراعة محصول الكينوا خاصة مع المياه متوسطة الملوحة

وخلال زيارة للمزرعة التي تستخدم المياه متوسطة الملوحة بأراضٍ ملحية لزراعة محصول الكينوا باستخدام مياه بملوحة تصل إلى 1000 جزء في المليون، أشار الدكتور سويلم لأهمية زراعة محصول الكينوا، خاصة مع المياه متوسطة الملوحة، كما وجَّه بدراسة كمية مياه الغسيل المطلوبة بخلاف مياه الري اللازمة للزراعة بهدف غسيل التربة وتقليل كمية الأملاح بها، والتوجيه بسرعة دراسة تنفيذ شبكة صرف مغطى بالمنطقة لتخفيض منسوب المياه الأرضية، ومشيداً بمجهودات المزارعين بالمنطقة في تنفيذ الري بالتنقيط بأراضيهم الزراعية لمواجهة مشكلة ملوحة التربة وعلاج مشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية.