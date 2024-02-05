«الشرقية الأزهرية» ترفع درجة الاستعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني

أكد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، رفع الاستعداد إلى الحد الأقصى بجميع القطاعات، وذلك استعدادًا لبدء الفصل الدراسي الثاني.

وأشار رئيس منطقة الشرقية الأزهرية إلى تشكيل فرق متابعة من مديري المراحل وموجهي العموم لتجوب كل معاهد المنطقة؛ للتأكد من جاهزية المعاهد لبدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي، والتأكد من التزام مديري التعليمية وشيوخ المعاهد بالتعليمات.

تسليم الكتب الدراسية لجميع الطلاب في اليوم الأول

وشدد رئيس المنطقة على ضرورة تواجد الموجهين مع شيوخ ونظار المعاهد وجميع العاملين بالمعهد من المعلمين وغيرهم من الأطقم الإدارية والفنية بالمعاهد مع بداية اليوم الدراسي، كما شدد على ضرورة تسليم الكتب الدراسية لجميع الطلاب منذ اليوم الأول، وضرورة متابعة تحضير المعلمين للدروس منذ اليوم الأول ووقوع المسئولية على شيوخ ونظار المعاهد في حاله وجود أي سلبية.

وأكد «الجنيدي»، ضرورة توفير المناخ التربوي المناسب للطلاب، وتوفير كل عوامل الأمن والسلامة، وتفعيل حالة الطوارئ عند هطول الأمطار، وفصل التيار الكهربائي عن المعاهد بنهاية اليوم الدراسي.